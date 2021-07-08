Также министр обороны Украины Андрей Таран высказался за усиление демократического гражданского контроля над Вооруженными силами.

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о проведении реформ в военной сфере и некоторое сопротивление внутри системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время конференции по вопросам реформ в Украине "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье", которая проходит в Вильнюсе (Литва).

Говоря о проведении реформ в оборонной сфере, министр отметил, что этот процесс продолжается, однако у него есть "определенные несогласованности с военным руководством".

Таран выразил мнение, что Украина, учитывая, в частности, и изменения внутри структуры ее Вооруженных сил, "возможно, даже ближе к НАТО, чем некоторые страны НАТО".

Министр заверил, что в Украине уже есть "западная" культура и подходы в военной сфере.

"Я знаю одного офицера, который выпустился из американского военного института и который сейчас является бригадным командиром. Я посетил его подразделение, он меня очень впечатлил. Они пытаются установить ту же военную культуру, которую он увидел в США. То есть, этот процесс идет, и очень много таких примеров. Но, тем не менее, существует большое количество офицеров, которые не имеют такого подхода, и мы работаем, стараемся убедить их, чтобы они поняли, что будущее принадлежит тем офицерам, которые имеют другой тип военного мышления. Военного мышления, основанного на стандартах НАТО", - рассказал Таран.

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Он также высказался за усиление демократического гражданского контроля в военной сфере.

"Я чувствую, что есть сопротивление в Генеральном штабе от военных. Они пытаются сопротивляться тем изменениям, мы предлагаем к военной культуре. Но я верю, что это просто из-за отсутствия законодательства", - сказал министр.

При этом он напомнил, что необходимые законопроекты уже разработаны и переданы в парламент.

"Уже вскоре, как мы надеемся, парламент воплотит эти изменения в жизнь, сделает их легитимными. И наконец-то мы получим инструментарий, который даст нам возможность иметь настоящий гражданский контроль над Вооруженными силами", - подытожил Таран.

Членство Украины в НАТО

9 февраля 2021 генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявилл, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Татьяна Поляковская