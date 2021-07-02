Бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков написал, что курсанткам ВСУ, которые пройдут "коробкой" по Крещатику, уже выдали полуботинки на шнуровке вместо туфель.

Министр обороны Украины Андрей Таран заверил, что женщины-военнослужащие будут маршировать на параде ко Дню Независимости в другой обуви, а не на высоких каблуках, как во время репетиции.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина на своей странице в Facebook.

"Поговорили с министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой - министр показал картинку. Кроме того, договорились вместе поработать над установкой равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе - первые три законопроекта уже зарегистрированы. Далее - надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база", - отметила депутат.

В то же время, как сообщили в Министерстве обороны, Таран заявил во время встречи с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Русланом Хомчаком, что может быть сделана экспериментальная модель для парада.

"Мне даже не дали возможность ответить народным депутатам от определенной политической силы. Я расцениваю эту встречу как возможность рассказать правду. Будем считать, мы провели такой эксперимент, определили, что идти в туфлях женщинам-военнослужащим на параде неудобно, они собьют ноги, то может мы выйдем из того, что для женщин-военнослужащих оптимальным будут таки берцы, то есть в полевой форме?",- отметил министр.

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В то же время Хомчак сообщил, что, согласно проведенному сегодня опросу, 99 процентов присутствующих девушек выступили за то, чтобы пойти в парадной форме.

"Такое решение принято, потому что учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части – в боевой форме. Поэтому я думаю, лучше бы нам подумать, обсудить вопрос сейчас здесь с девушками, услышать, скажем так, обратную сторону", - сказал он.

"Мы можем сделать экспериментальную модель именно для Парада в честь 30-летия Независимости. Они ее опробуют, практически, а потом будем принимать решение по внедрению", - добавил Таран.

В то же время на своей странице в Facebook бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков написал, что курсанткам ВСУ, которые пройдут «коробкой» по Крещатику, уже выдали полуботинки на шнуровке вместо туфель.

«Так вот. Пришла информация от девушек, которые готовятся к параду, передавали благодарность. Ибо сегодня там было все руководство Министерства обороны, Генерального штаба и Командования Сухопутных войск. От звезд на погонах рябило в глазах. У курсанток забрали туфли и выдали полуботиночки на шнуровке. Такие дела», - написал он.

Скандал из-за каблуков для женщин-военных: подробности

Накануне в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев.

Пользователи соцсетей назвали идею "трэшем" и заявили, что это превратит парад в "фарс".

На следующее утро депутаты Верховной Рады вручили министру обороны каблуки в знак протеста.

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Авторы: Денис Прядко, Леся Лещенко