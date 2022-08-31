Присутствие этого писателя в культурном пространстве несет в себе угрозу для украинской идентичности и государственности.

В секретариате Национального союза писателей Украины инициируют закрытие музея российского писателя Михаила Булгакова в центре Киева.

Союз обнародовал соответствующее заявление у себя на официальном сайте.

"Булгаков, по сути, является одним из праобразов этого пресловутого "русского мира", и это ярко отражено в его опасных книгах, где он воспел и возвеличил не только царизм и монархию, но и бесчеловечную жестокость, которая присуща россиянам и является основной чертой их нации. Его пренебрежительное напыщенное отношение к Украине вызывает только искренний гнев и чувство отвращения", – отметили в Союзе писателей.

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В организации также добавили, что присутствие этого писателя в культурном пространстве несет в себе угрозу для украинской идентичности и государственности. Добавим, что Булгаков был известен своими украинофобными взглядами.

В заявлении также указано, что Союз предлагает все музейные экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы. Зато Союз писателей предлагает создать музей выдающегося украинского композитора Александра Кошица. Он жил в доме, где сейчас расположен музей Булгакова, до 1906 года.

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