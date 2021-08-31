За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане получают новые запросы об эвакуации из Афганистана.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что будут проработаны новые маршруты для эвакуации украинцев из Афганистана.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что будут проработаны новые маршруты для эвакуации украинцев из Афганистана.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы, в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула", - заявил он.

Дипломат отметил, что риски безопасности в стране продолжают расти.

При этом, за последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. В частности, сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место пребывания и поддерживает с ними связь.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дипломаты вместе с представителями других ведомств прорабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, в частности, возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов. Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях", - сообщил Николенко.

"Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", - добавил он.

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Спикер напомнил, что Украина уже организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

"Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане", - подчеркнул Николенко.

Эвакуация из Афганистана

Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над территорией страны. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из Афганистана.

США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. По состоянию на 29 августа в Украину уже прибыло шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев.

Автор: Виталий Саенко