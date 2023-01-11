Заявления президента Республики Сербской о статусе украинского посла являются юридически ничтожными, говорят в МИД.

Президент Республики Сербской Милорад Додик не имеет полномочий объявлять украинского посла "нежелательным лицом". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что в Республике Сербской нет посольства Украины. Оно есть в Боснии и Герцеговине, частью которой является Республика Сербская. При этом конституция Боснии и Герцеговины наделяет полномочиями в области внешней политики исключительно Президиум БиГ.

"У Милорада Додика нет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю", – пояснил Николенко.

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Скандал с Милорадом Додиком

На днях глава Республики Сербской – автономного края в составе Боснии и Герцеговины – Милорад Додик заочно наградил орденом Владимира Путина. Это решение подверглось острой критике со стороны Евросоюза.

Посол Украины в Боснии и Герцеговине эмоционально прокомментировал поступок Додика, назвав орден "наградой от одного террориста другому". В ответ Додик заявил, что украинскому послу "больше не рады" в Республике Сербской.

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