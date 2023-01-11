Глава боснийских сербов обиделся на украинского посла после скандала с орденом для Путина.

Украинскому послу в Боснии и Герцеговине (БиГ) отныне "не рады" на территории Республики Сербской – автономного края в составе БиГ. Об этом заявил президент республики Милорад Додик, слова которого приводит издание Slobodna Dalmacija.

После того, как Додик на днях заочно наградил президента РФ Владимира Путина орденом, посол Украины в Хорватии и по совместительству в БиГ Василий Кирилич назвал это решение "наградой от одного террориста другому".

В среду, 11 января, Додик заявил, что послу Украины в Боснии и Герцеговине Василию Кириличу больше не рады в Республике Сербской.

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Кроме того, в попытке оправдаться за награждение Путина орденом Додик заверил, чтобы это никак не связано с войной в Украине. По его словам, он предпочел бы, чтобы этой войны никогда не было, и надеется на ее скорейшее окончание.

При этом Додик пообещал вручить такой же орден главам всех государств-гарантов Дейтонских соглашений.

Скандал с участием Додика и украинской иконы

В декабре 2020 года Милорад Додик попал в крупный скандал, когда подарил старинную икону Святого Николая министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Как выяснилось, икона была похищена из оккупированного Луганска.

Украина потребовала объяснений, как икона оказалась в Республике Сербской. При этом Россия решила вернуть икону дарителю, чтобы не ввязываться в скандал.

В то же время украинские правоохранители открыли уголовное дело для выяснения обстоятельств похищения иконы.

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