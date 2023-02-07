Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики и коллаборанты активно ищут жителей, которые поддерживают Украину. Проверки дошли даже до детей.
Как сообщили в Мариупольском городском совете, теперь в школах города проверяют телефоны детей. На устройствах ищут подписки на проукраинские группы и якобы "нацистскую" символику.
"Дети в ужасном состоянии после вчерашней проверки (в школе), не понятно, что у них искали и за что запугивали. Составляли какие-то списки. Ребенок боится после этого посещать школу", – приводят в публикации слова мариупольцев.
В горсовете Мариуполя отметили, что такие действия свидетельствуют лишь об одном. Оккупанты видят в каждом мариупольце врага и знают, что люди ждут ВСУ и деоккупацию.
Оккупация Мариуполя: что происходит в городе
Россия продолжает перебрасывать войска во временно оккупированный Мариуполь и прилегающие населенные пункты. Только за неделю военный корпус российских оккупантов там увеличился на 10-15 тысяч человек.
В конце января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в оккупированном городе прозвучало не менее семи громких взрывов. Сообщалось о прилете между с. Виноградное и с. Пионерское.
Кроме того, российские захватчики не останавливаются и продолжают уничтожать город. По словам Андрющенко, центр Мариуполя превращается в лунную пустыню. Он добавил, что восстановление уже разрушенных российскими оккупантами объектов в Мариуполе может занять от 5 до 8 лет.
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