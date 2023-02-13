25-летний Корчагин уже скупил доли сети строительных гипермаркетов OBI и кофеен Starbucks, которые ушли с рынка РФ.

Связанный с главарем Чечни Рамзаном Кадыров бизнесмен Валид Корчагин стал совладельцем "ММК Ильича". Предположительно, именно эта компания захватит территорию разбомбленного россиянами металлургического комбината имени Ильича во временно оккупированном Мариуполе.

По информации русской службы ВВС, Корчагин связан с семьей Сулеймана Геремеева, который является приближенным к Кадырову. Бизнесмен с начала полномасштабной войны России против Украины купил доли сети строительных гипермаркетов OBI и ушедших с российского рынка кофеен Starbucks.

При этом некий Руслан Геремеев принимал участие в штурме украинского Мариуполя в 2022 году. Отмечается, что он является родственником Сулеймана Геремеева. Кроме того, именно его имя фигурировало в деле об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова.

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Металлургический комбинат имени Ильича, принадлежащий украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, пострадал меньше, чем всемирно известный комбинат "Азовсталь". Отмечается, что его охраняют люди под руководством одного из членов семьи Геремеевых.

Кроме того, боевики так называемой ДНР в 2022 году "создали" компанию "ММК Ильича", совладельцем которой и стал 25-летний Корчагин. При этом журналисты узнали, что у Корчагина ранее могла быть фамилия Геремеев. По данным СМИ, он может быть сыном чиновника Вахита Геремеева. А вот самого Вахита называют братом члена Совета федерации РФ Сулеймана Геремеева.

По мнению сотрудника "Трансперенси" Ильи Шуманова, Геремеевы могли получить украинский металлургический комбинат в качестве "награды" за бои.

Бои за Мариуполь - что известно

Мариуполь с начала мара находился в окружении российских оккупантов, которые стирали город с лица Земли. Чтобы поддержать украинских защитников, которые долгое время оборонялись на территории завода "Азовсталь", организовывали секретные доставки вертолетами Ми-8.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода после приказа президента Украины Владимира Зеленского. Ради спасения их жизни бойцам приказали сдаться, чтобы в дальнейшем их вернуть домой в рамках обменов пленными. Защитники Украины героически держали оборону более 80 дней, после чего Мариуполь оказался в российской оккупации.

Часть бойцов с "Азовстали" действительно вернулись в Украину в рамках обменов. В конце декабря 2022 года уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что в российском плену находятся около 3,4 тысячи защитников Украины. В то же время представительница Ассоциации семей защитников "Азовстали" Галина Клемпоуз сообщила, что около 2 тысяч "азовцев" еще в плену.

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