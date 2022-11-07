8 апреля, во время одного из боев, в котором защитники Украины оказались под шквальным огнем российских агрессоров, "Скутер" получил ранение.

22-летний военнослужащий Морской охраны Госпогранслужбы Анатолий с позывным "Скутер" был одним из тех, кто героически держал оборону Мариуполя на Азовстали.

Как рассказали в Госпогранслужбе, сейчас после возвращения из плена и полученного ранения военнослужащий проходит реабилитацию. Свой первый боевой опыт и травму "Скутер" получил во время боев за Мариуполь.

"Тяжелое было время. Но я еще в жизни не видел, чтобы люди, которые до этого не были знакомы, становились одной большой семьей", – рассказал воин.

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Родом моряк-пограничник из Запорожской области. Парень закончил Запорожский центр профессионально-технического образования водного транспорта и получил квалификацию моториста. Техническая специальность помогла реализовать мечту Анатолия. В 2018 году он становится в строй морских пограничников. Парня назначают на должность моториста-рулевого, а позже - командира малого катера. Потом в ряды Морской охраны Госпогранслужбы присоединился и его брат.

После полномасштабного вторжения России в Украину подразделение, в котором на то время проходил службу Анатолий, передислоцировали для обеспечения обороны Мариуполя.

"Ситуация набирала обороты, враг давил на нас. Силы противника значительно превосходили наши. Получив команду я, вместе с собратьями и бойцами территориальной обороны, морской пехоты, Нацгвардии – полка "Азов" и другими военнослужащими, входивших в состав Объединенных сил обороны города давали отпор врагу, в том числе во время уличных боев", – вспоминает Анатолий.

Находясь в полном окружении, защитники Мариуполя делали невозможное – отражали превосходящие силы рашистов, несмотря на постоянное использование захватчиками авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения.

8 апреля, во время одного из боев, в котором защитники Украины оказались под шквальным огнем российских агрессоров, "Скутер" получил ранение.

"То был один из самых серьезных боев для меня. Я вместе с побратимом занял определенную позицию в одном из районов города. Враг наступал со всех сторон. Мы отбивались всем, чем могли. Во время боя один из наших собратьев получил ранение. Мы с напарником устроили дымовую завесу, чтобы эвакуировать раненого. В то время по нашим позициям начали работать снайперы, от огня которых я получил ранения и уже не мог самостоятельно передвигаться. Бой длился долго. Я лежал, и время мне казалось вечностью", – вспоминает Анатолий.

После завершения боя молодого пограничника нашли гражданские жители Мариуполя, которые вышли в поисках воды и еды. Одна из женщин оказалась ветеринарным врачом и прямо на месте оказала "Скутеру" первую помощь, а ее муж на собственных плечах отнес бойца в полевой госпиталь.

Уже 15 апреля Анатолия транспортировали в подземный госпиталь, который располагался на территории металлургического комбината "Азовсталь". Следующий месяц пребывания в хранилищах комбината оказался настоящим испытанием, поскольку не хватало не только еды и воды, но и медикаментов для лечения раненых.

В середине мая все военнослужащие Мариупольского гарнизона исполнили приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ и вышли с территории завода в плен. А уже в конце мая после обмена пленными Анатолия доставили в один из украинских больниц.

По словам пограничника, сейчас он чувствует себя лучше. Проходит реабилитацию, входит в привычный ритм жизни, но на это еще понадобится время. Но даже в таких условиях он строит планы и мечтает объездить всю Украину.

Оборона Мариуполя

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Русские зверски бомбили на город.

Для поддержки бойцов, которые героически оборонялись на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, украинские силы организовывали секретные доставки. В город доставлялись припасы и подспорье вертолетами

Вертолеты Ми-8 преодолевали плотную ПВО оккупантов и авиацию, сосредоточенную вокруг Мариуполя, и доставлялись припасы и подмогу украинским защитникам.

Всего было 7 миссий с прорывом в Мариуполь. В конце мая ГУР поделилась уникальными кадрами с доставкой припасов в осажденный город.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

17 октября из российского плена освободили 108 украинских женщин. Среди них 37 женщин, эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров и 85 - рядовых и сержантов.

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