Активисты объединения в последний раз виделись с Османовым во время акции в поддержку Айдера Кадырова в Нижнегорском районе 5 сентября.

Во временно оккупированном Россией Крыму умер активист крымскотатарского национального движения Нури Османов.

Об этом сообщило общественное объединение "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

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Ушел из жизни делегат Курултая и активист крымскотатарского движения Нури Османов. Его жизнь - это тоже история борьбы. Нури аг'а участвовал практически во всех митингах, связанных с возвращением в Крым, включая большой митинг в 1987 году в Ташкенте, – говорится в сообщении.

Активисты объединения в последний раз виделись с Османовым во время акции в поддержку Айдера Кадырова в Нижнегорском районе 5 сентября.

В Крым активист переехал в 1988 году.

В объединении отметили, что после аннексии полуострова Османов был среди тех, кто поддерживал семьи политзаключенных Крыма.

⚡️СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ НУРИ ОСМАНОВА Вчера ушел из жизни делегат Къурултая и активист крымскотатарского движения Нури... Опубліковано Крымская солидарность Четвер, 17 вересня 2020 р.

Накануне стало известно, что в России оправдали и освободили прямо в зале суда Эрнеса Аметова - обвиняемого по делу группировки «Хизб ут-Тахрир».

Вместе с Аметовым 16 сентября судили еще семерых предполагаемых участников «Хизб ут-Тахрир». Они получили от 13 до 19 лет колонии строгого режима по тем же статьям, что были у Аметова.

Всего по делу "Хизб ут-Тахрир" проходит около ста человек. Часть приговоров уже вынесли, некоторые дела еще не передали в суд. Все фигуранты - крымские татары, живущие в Крыму.

Массовое преследование членов "Хизб ут-Тахрир" началось вскоре после присоединения Крыма.

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Автор: Наталия Печиборщ