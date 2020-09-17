Другие предполагаемые участники организации получили от 13 до 19 лет колонии строгого режима по тем же статьям.

В российском Ростове-на-Дону южный окружной военный суд оправдал одного из обвиняемых по делу группировки «Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщается на сайте суда. Это первый оправдательный приговор по делу «Хизб ут-Тахрир», сообщает «МБХ медиа».

Эрнеса Аметова освободили в зале заседания. Его обвиняли в насильственном захвате власти и об участии в деятельности организации, которая в России признана террористической.

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Вместе с Аметовым 16 сентября судили еще семерых предполагаемых участников «Хизб ут-Тахрир». Они получили от 13 до 19 лет колонии строгого режима по тем же статьям, что были у Аметова.

Всего по делу «Хизб ут-Тахрир» проходит около ста человек. Часть приговоров уже вынесли, некоторые дела еще не передали в суд. Все фигуранты — крымские татары, живущие в Крыму.

Массовое преследование членов «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической организацией в России, началось вскоре после присоединения Крыма.

Справка УНИАН. 12 октября 2016 году в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор и приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам заключения в колонии строгого режима, Узеира Абдуллаева - к 13 годам, Исмаилова - к 14 годам, Салединова и Джемаденова - к 12 годам.

24 декабря Верховный суд РФ "смягчил" приговор: Абдуллаеву - на 16,5 лет и 1 год и 4 месяца административного надзора, Абдуллаеву - на 12,5, Исмаилову - на 13,5, Джемаденову и Салединову - на 11,5.

Центр «Мемориал» признает всех фигурантов дела политзаключенными. Правозащитники связывают уголовное преследование с позицией организации против присоединения Крыма к РФ.

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Автор: УНИАН