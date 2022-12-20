Водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян, сначала - на нижних этажах домов.

В Киеве возобновили работу системы водоснабжения.

"Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно определенное время, чтобы вода дошла до всех потребителей", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян.

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"Сначала - на нижних этажах домов. Давление на верхних этажах многоэтажных домов обычно обеспечивают дополнительные станции подкачки, на запуск которых требуется время и электричество", - пояснил Кличко.

Он отметил, что коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в дома киевлян.

Проблемы с водоснабжением в Киеве

Сегодня, 20 декабря, в Киеве из-за восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры были перебои с водоснабжением.

"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение 2-х часов в городе возможны перебои с водоснабжением", - было сказано в сообщении КГГА.

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