В мероприятии приняли участие около 100 человек.

В центре Киева состоялось шествие памяти, посвященное чествованию первых погибших Героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 участников мероприятия прошли от Лядских ворот к Национальной библиотеке Украины им. Ярослава Мудрого.

Они держали флаги с надписями: "Революция Достоинства" и "Небесная Сотня", а также портреты убитых активистов Майдана.

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На улице Грушевского, возле памятных знаков участники мероприятия почтили память Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры.

Кроме того, участники шествия возложили цветы к Мемориалу памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС.

В конце мероприятия священники отправили панихиды по погибшим героям.

Участие в шествии приняли, в частности, родственники убитых и белорусы, которые пришли почтить память активиста Михаила Жизневского.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2014 года на улице Грушевского от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции достоинства - 25-летний Михаил Жизневський и 20-летний Сергей Нигоян. 45-летний Роман Сеник, который также получил огнестрельное ранение 22 января на ул. Грушевского, скончался 25 января в больнице.

Также 22 января 2014 года умер в результате пыток похищенный "титушками" активист Юрий Вербицкий.

Кроме того, в результате избиения 22 января 2014 года возле стадиона "Динамо" 28 января того же года умер Александр Бадера с Волынской области.

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