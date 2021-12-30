Телефонный разговор Байдена и Путина стал вторым непосредственным разговором лидеров США и РФ в декабре.

Состоялись переговоры президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которые начались в 22:35 по киевскому времени.

Об этом сообщил журналист Джаретт Реншоу в Twitter со ссылкой на представителя Белого дома.

Обновлено в 23:55

Телефонный разговор Байдена и Путина завершился в 23:25 по киевскому времени. Переговоры президентов США и России продолжались 50 минут.

Об этом сообщили американский журналист Сын Мин Ким в Twitter.

Телефонный разговор Байдена и Путина стал вторым непосредственным разговором лидеров США и РФ в декабре.

7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США и РФ. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о серьезных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

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После переговоров советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспективы вступления Украины в НАТО. Также Салливан заявил, что США окажут Украине дополнительную оборонную помощь.

9 декабря состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. По итогам разговора в Белом доме заявили, что Байден поддержал принцип "не согласовывать никаких решений и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины".

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Дипломаты США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января должна пройти многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.