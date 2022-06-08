Процесс зачисления продлен до 23 августа. Столичные школы готовятся к началу нового учебного года в режиме офлайн.

Прием в первые классы в Киеве продолжается, и 25 тысяч детей уже зачислены в столичные школы.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Более 80 процентов мест в первых классах уже занято. В первую очередь мы принимали детей льготных категорий и тех, кто прописан в границах обслуживания школы. Со 2 июня начат прием документов на свободные места. В этом году мы максимально упростили условия зачисления в школы: разрешили подачу документов в электронном виде, по почте или их скан-копии через доверенное лицо. Также мы продлили и сам процесс зачисления до 23 августа. В то же время напоминаем, что оригинал медицинской справки нужно подать до финальной даты зачисления", – подчеркнул Мондрыевский.

Он напомнил, что столичные школы готовятся к началу нового учебного года в режиме офлайн.

Также с 1 июня возобновили свою работу детские сады.

"С первого июня мы начали открывать опорные дошкольные учреждения во всех районах города, удовлетворяя полностью потребности местных жителей. На сегодня в садики пошли пока почти 400 детей из 100 тысяч, которые были оформлены в столичных ДОУ до начала введения военного положения. Но постепенно количество работающих садиков будет расти", - сообщил Мондриевский.

Как сообщал УНИАН, ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что с первого сентября в Украине планируют возобновить обучение в школах, где хранилища.

Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко подтвердил ее слова и подчеркнул, что с первого сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в автономном режиме.

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