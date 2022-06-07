Многие российские книги планируют полностью исключить из образовательной программы.

С первого сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

"Я хочу сообщить всем родителям, всем ученикам, студентам нашим, что первого сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в режиме офлайн и все дети, студенты, ученики должны пойти в школу, в университеты, в колледжи, в учреждения профессионально-технического образования. То есть я призываю наших детей готовиться к офлайн процессу в украинском образовании", - сказал Витренко.

Он добавил, что образовательные учебные программы в Украине ожидают изменения по определенным предметам. В первую очередь это касается школьного предмета защита отечества.

"Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание. И будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности", - сказал Витренко.

Кроме того, изменения будут касаться и зарубежной литературы. Многие российские книги планируют полностью исключить из изучения образовательной программы.

"Ну, например, как "Война и мир", такого уже в Украине изучать не будут. То есть все, что воспевает эти орковские войска, все равно исчезнет из программы изучения зарубежной литературы", - сказал Витренко.

Также будут внесены изменения в методику преподавания истории Украины и мировой истории.

Как сообщал УНИАН, ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что с первого сентября в Украине планируют возобновить обучение в школах, где есть убежища.

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