Новый филателистический лист будет включать и купоны с изображением первой марки с кораблем, так будут зафиксированы два знаковых события.

"Укрпочта" объявила о выпуске новой почтовой марки, посвященной войне с Россией. Новое филателистическое произведение будет представлено в мае.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрпочты".

"История украинского героизма творится у нас на глазах. И мы ее хотим зафиксировать в почтовых марках. Поэтому в мае представим новый филателистический произведение как продолжение предыдущего выпуска. Все началось с фразы "Русский военный корабль, иди...!", а закончилось тем, что он действительно ушел. Поэтому следующий лист будет иметь логическое название - "Русский военный корабль ... ВСЕ!", - отмечают в "Укрпочте".

В то же время сообщается, что этот филателистический лист будет включать и купоны с изображением первой марки с кораблем, то есть зафиксирует два знаковых события. Согласно сообщению, общий тираж составит 5 млн экземпляров с внутренним и международным номиналами.

"Будем делать все возможное, чтобы их хватило всем желающим, и исторические марки, несмотря на ажиотаж, вызвали только гордость за собственную страну и ее героев", - добавили в "Укрпочте".

Марка "Русский военный корабль": что известно

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

20 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский заявил, что "Укрпочта" прекратила продажу марки. По его данным, было продано около 700 тысяч марок, еще 100 тыс. будут выделены на интернет-магазин компании. Остальные тиражи будут выделены на подарки официальным делегациям, в музеи и тому подобное.

Сегодня, 22 апреля, на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" марку "Русский военный корабль, иди ...!" продали за 5 млн грн. Деньги будут переданы на поддержку ВСУ.

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину, 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

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