На месте события присутствовали правоохранители, которые наблюдали за демонтажем.

В городе Коростень Житомирской области утром демонтировали памятник "Молодежи ХХ века".

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали местные активисты.

"Пока во всех городах Украины убирают все, что связано с коммунистическим прошлым, руководители Коростеня в очередной раз проигнорировали закон "О декоммунизации". Речь идет о памятнике "комсомольцам" (памятник "Молодежи ХХ века", - ред.), который за восемь лет власти города так и не смогла демонтировать. Поэтому, коростенские активисты решили самостоятельно уничтожить коммунистические памятники в городе", - отметили местные активисты.

На месте демонтажа находились полицейские, которые не мешали активистам демонтировать памятник "Молодежи ХХ века" в Коростене.

Как сообщал УНИАН, 5 мая на площади Победы в Житомире демонтировали советский танк. Танк Т-34 на площади Победы в Житомире был установлен в честь 20-летия победы над немецко-фашистскими войсками во Второй мировой войне. Торжественное открытие состоялось 9 мая 1965 года.

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