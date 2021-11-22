По данным КГГА, во всех 423 столичных школах не привиты против COVID-19 всего 0,1% учителей.

В Киеве после завершения дистанционного обучения не открылись две школы.

Об этом сообщается на сайте горгосадминистрации со ссылкой на данные заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

По его словам, обе эти школы не возобновили обычную работу из-за проблем с теплоснабжением.

"По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление", – отметил Мондриевский.

Читайте такжеУкраина – третья в Европе: главный санврач рассказал об улучшении ситуации с COVID-19Вместе с тем, по его словам, сегодня 423 столичных школы вновь открылись для очного обучения, и это стало возможным благодаря реальному снижению уровня заболеваемости среди детей.

Также Мондриевский сообщил, непривитые против COVID-19 учителя отстранены от работы (а это 0,1% от всего преподавательского состава).

Замглавы КГГА заверил, что школьники уйдут на зимние каникулы вовремя, а продления каникул не будет.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Киеве был введен "красный" уровень эпидемической опасности.

19 ноября постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о возобновлении с 22 ноября очного обучения в школах (1 ноября учебный процесс после осенних каникул в школах возобновился для всех классов в дистанционном режиме). Комиссия приняла решение, опираясь на два основных фактора: устойчивую динамику к снижению уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.

21 ноября мэр столицы Виталий Кличко не исключил, что город вскоре выйдет из "красной" зоны эпидопасности.

Автор: Инна Андалицкая