Память погибших почтили минутой молчания.

Возле здания Верховной Рады, на площади Конституции, состоялась церемония почтения памяти военнослужащих, которые погибли во время несения службы 31 августа 2015 года возле парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в церемонии приняли, в частности, председатель ВР Дмитрий Разумков, его заместитель Елена Кондратюк, народные депутаты из разных фракций, министр внутренних дел Денис Монастырский и командующий Национальной гвардии Николай Балан.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к мемориальной доске возле парламента.

Столкновения под Верховной Радой 31 августа 2015

31 августа 2015 года после голосования в Верховной Раде по изменениям в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, под парламентом произошла стычка между митингующими и правоохранителями. Участники акции применили боевую гранату. В результате погибли четыре солдата срочной службы, около 70 военнослужащих Национальной гвардии получили ранения.

Автор: Таня Поляковская