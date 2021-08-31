Возле здания Верховной Рады, на площади Конституции, состоялась церемония почтения памяти военнослужащих, которые погибли во время несения службы 31 августа 2015 года возле парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, участие в церемонии приняли, в частности, председатель ВР Дмитрий Разумков, его заместитель Елена Кондратюк, народные депутаты из разных фракций, министр внутренних дел Денис Монастырский и командующий Национальной гвардии Николай Балан.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к мемориальной доске возле парламента.
Столкновения под Верховной Радой 31 августа 2015
31 августа 2015 года после голосования в Верховной Раде по изменениям в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, под парламентом произошла стычка между митингующими и правоохранителями. Участники акции применили боевую гранату. В результате погибли четыре солдата срочной службы, около 70 военнослужащих Национальной гвардии получили ранения.