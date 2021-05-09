На выходе со станции метро «Арсенальная» установили металлодетектор и проводят досмотр вещей.

В столичном парке Вечной Славы отслужили панихиду по погибшим во Второй Мировой войне.

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Как сообщает «Страна», территорию парка оцепили правоохранители. Наряды полиции стоят через каждых 50-100 метров. Также на месте дежурит группа взрывотехников.

Проезд к парку со стороны Лары перекрыт, а на выходе со станции метро «Арсенальная» установили металлодетектор и проводят досмотр вещей.

Отмечается, что возложить цветы к мемориалу погибшим пришли президент Владимир Зеленский, спикер ВР Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук и ряд народных депутатов.

Панихиду по погибшим отслужил предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий. Сейчас цветы к мемориалу несут все желающие.

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Автор: Дмитрий Захаров