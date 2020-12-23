Мемориальные доски установили на здании Национальной академии наук по адресу: улица Михаила Грушевского, 4.

В Киеве открыли мемориальные доски поэту, правозащитнику Василию Стусу и деятелю национально-демократического движения 1960-1970 годов, лауреату государственной премии имени Тараса Шевченко Ивану Светличному.

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Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии приняли участие политические заключенные, диссиденты, которые лично знали Светличного и Стуса. Также на церемонии был сын Василия Стуса Дмитрий, который является генеральным директором Национального музея Тараса Шевченко. Мемориальные доски установили на здании Национальной академии наук Украины по адресу: улица Михаила Грушевского, 4. Рядом размещена еще мемориальная доска идеологическому оппоненту шестидесятников, языковеду Ивану Билодиду, который в Советском Союзе был проводником русификации Украины. В частности, когда занимал должность министра образования УССР, он принял участие в создании закона о народном образовании от 1959 года, где зафиксировали факультативность изучения украинского языка в Украине.

Как отметила на церемонии открытия заведующая Музеем шестидесятничества Елена Лодзинская, «история нашего государства такова, что теперь Стус и Светличный соседствуют с академиком Билодидом, который в свое время сделал много для русификации украинского языка, выкинув из словаря много своеобразных украинских слов, приближая таким образом украинский язык к русскому, с чем категорически были не согласны Светличный и Стус».

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Автор: Дмитрий Хилюк