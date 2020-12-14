В Киеве сообщено о подозрении трем полицейским, которых задержали на взятке в 2,5 тыс. долларов.
Читайте такжеВ Киеве проректора одного из университетов будут судить за получение взяткиКак сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, разоблачены и задержаны на полученные неправомерной выгоды заместитель начальника и двое оперуполномоченных отдела криминальной полиции Святошинского УП ГУ НП в городе Киеве (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, правоохранители требовали от гражданина ежемесячный «платеж» в виде 1 тыс. долларов США за непринятие мер реагирования за якобы незаконное хранение в гараже янтаря.
«Однако, встретившись для получения первого платежа, ранее оговоренная сумма показалась маловатой, и полицейские назвали новую сумму в размере 3 тыс. долларов», - говорится в сообщении.
Правоохранителей задержали «на горячем» после получения ими взятки в размере 2 тыс. 500 долларов.
Сейчас троим задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании мер пресечения.
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