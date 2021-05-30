В Киеве провели 28-й благотворительный "Пробег под каштанами".

В 28-м ежегодном благотворительном "Пробеге под каштанами", который проводился в воскресенье, 30 мая, в Киеве, приняли участие почти 11 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В городской администрации отмечают, что пробег проходил с соблюдением карантинных норм и ограничений — участники прошли температурный скрининг, соблюдали дистанцию, старты были организованы волнами.

В благотворительной акции принял участие министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В связи с карантинными ограничениями в этом году организаторы подготовили и онлайн-формат благотворительной акции.

"К пробегу могли присоединиться онлайн все желающие, независимо от времени и места участия. Для этого необходимо загрузить бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами", — рассказали в КГГА.

"Пробег под каштанами": что необходимо знать

Первый "Пробег под каштанами" состоялся в 1993 году, и с тех пор является традиционной частью празднования Дня Киева.

Ежегодно пробег напоминает о проблеме врожденных пороков сердца и путях ее решения. Собранные во время этого спортивного события взносы идут на закупку необходимого оборудования для научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

30 мая отмечается День Киева. В 2021 году столице исполняется 1539 лет.

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Автор: Елена Коваленко