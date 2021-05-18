Организаторы благотворительного проекта готовят два формата проведения нынешнего мероприятия: offline и online.

В День Киева, 30 мая, в столице состоится ежегодный благотворительный спортивный "Пробег под каштанами".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Пробег под каштанами" будет проходить с 07:00 до 15:00 по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Владимирская - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Майдан Незалежности.

Организаторы благотворительного проекта готовят два формата проведения нынешнего, 28-го "Пробега под каштанами".

Offline - на старт можно присоединиться на Майдане Незалежности с соблюдением карантинных правил и ограничений. Обязательными являются правильно надетая маска и расстояние между участниками, рекомендуется иметь с собой очки, другие средства индивидуальной защиты, учитывая эпидемическую ситуацию в столице.

Online смогут присоединиться все желающие, независимо от времени и места участия. Для этого необходимо скачать бесплатное мобильное приложение Strava, зарегистрироваться в нем и присоединиться к группе "Пробег под каштанами". В день мероприятия в 11:00 следует выйти на прогулку или пробежку, открыть приложение, нажать старт, через 5 км - финиш. Также можно сделать фото с пробежки, загрузить его в приложение и сохранить результаты старта. Все участники будут отражены в рейтинговой таблице с указанием локации, маршрута и данных пробежки.

Читайте такжеПраздники в мае: какие события и знаменательные даты будем отмечать в этом месяце

Также в приложении могут регистрироваться корпоративные команды (для проведения внутреннего тимбилдинга), а их участники - участвовать в группу "Пробег под каштанами". Организаторы предлагают участникам offline-старта загружать приложение и фиксировать свое участие.

Проект был начат в 1993 году и на сегодняшний день является традиционной частью празднования Дня Киева. Ежегодно пробег напоминает о проблеме врожденных пороков сердца и возможности ее решения. Собранные во время этого спортивного события взносы идут на закупку необходимого оборудования для Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины. В частности, в прошлом году был приобретен новый наркозно-дыхательный аппарат A7 (Mindray).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая