В Кабмине придумали, что делать с законсервированными тюрьмами

Сейчас в Украине существует 27 законсервированных тюрем, уточнили в Минюсте.

В Украине могут продавать законсервированные тюрьмы, а 70% вырученных средств использовать на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Минюста, об этом заявил руководитель ведомства Денис Малюська. По его словам, соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Документом предлагается внести изменения в две статьи Бюджетного кодекса, согласно которым предполагается отнести к доходам общего фонда (30%) и специального фонда (70%) госбюджета средства, полученные от продажи недвижимого имущества Государственной уголовно-исполнительной службы.

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"На сегодня у нас существует 27 законсервированных тюрем, использовать, например, для разгрузки следственных изоляторов, невозможно. Кроме того, за последние три года наполнение тюрем сократилось и стабилизировалось примерно на уровне 35 тысяч человек. Несмотря на это, сегодня мы считаем целесообразным закрыть в 2020 году 9 учреждений исполнения наказаний и "донаполнить" соответствующие по режиму тюрьмы, оптимизируя таким образом расходы на тюремную систему", - сказал министр.

Он уточнил, что средства, которые поступят до специализированного фонда бюджета, будут направлены на проведение строительства, реконструкции (реставрации) и капитального ремонта объектов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

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"Благодаря продаже законсервированных тюрем, которых у нас переизбыток, мы сможем вынести старые следственные изоляторы за пределы городов или в промзону, повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав и уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствия потребности в постоянных ремонтах", - заявил Малюська.

Как сообщал УНИАН, ранее Малюська похвастался повышением своей зарплаты на посту министра более чем втрое.

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