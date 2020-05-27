Министр юстиции похвастался повышением своей зарплаты более чем втрое

С 17 тысяч гривень зарплата выросла до 61, однако сейчас ее размер ограничен из-за карантина.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о повышении собственной заработной платы более чем в три раза. Раньше чиновник получал 17 тысяч гривень, однако такая зарплата его не устраивала, о чем он публично заявлял.

В интервью Mind Малюська сообщил, что сейчас он получает значительно большую сумму.

"Сейчас моя заработная плата увеличилась. До карантина составляла почти 61 000 грн. Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 000 грн", - рассказал глава Минюста.

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Он также рассказал о кадровой политике в ведомстве.

"Минюст – огромная система, десятки тысяч персонала. Один человек контролировать такое количество людей не может. И в целом система контролируемая более чем на 90%. А к середине лета составит 100%. Все положительно: мы почти завершили очистку системы Минюста от кадров, с которыми нам не по пути", - сказал Малюська.

Он также признал, что имел кадровые ошибки на посту министра, в частности в уголовно-исполнительной сфере.

Как сообщал УНИАН, ранее Малюська заявлял, что ему приходится оправдываться перед мамой из-за низкой зарплаты.

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