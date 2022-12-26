По словам директора, во время войны и сразу после ее завершения перепись проводить нельзя.

Всеукраинская перепись населения, которая была запланирована на 2023 год, состоится только после завершения войны.

Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Радио Свобода". Она объяснила, что это может произойти примерно в конце 2025 года.

"Во время войны перепись проводить нельзя. И сразу после войны ее тоже нельзя проводить. Я думаю, что если война закончится к середине 2023 года, то в конце 2025 года, возможно, мы сможем ее провести", – отметила Либанова.

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По ее приблизительным подсчетам, население Украины можно оценить ориентировочно в 34-35 миллионов.

"Сейчас я говорю о границах 2022 года (по состоянию на 23 февраля - УНИАН). А если с Крымом – то это еще два миллиона", - отметила директора Института.

Перепись населения

Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности (№5108). Соответствующим законом предусматривается осовременивание сбора статистической информации.

Согласно этому документу, в Украине перепись населения будут проводить раз в 10 лет. Закон вступил в силу с 1 сентября

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