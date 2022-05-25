Некоторые аптечные сети, по словам провизоров, планируют вообще прекратить свою работу в регионе.

На территории временно оккупированной Херсонской области не работают около 90% аптек, а цены выросли в 3-5 раз на большинство препаратов.

Об этом сообщил глава правления КрымSOS Денис Савченко.

"Во временно оккупированной Херсонской области сложная ситуация с лекарством. Почти все аптеки – 90%, не работают. Некоторые аптечные сети, по словам провизоров, планируют вообще прекратить свою работу в регионе", - рассказал Савченко.

По его данным, в аптеках остались очень дорогие узкоспециализированные препараты, витамины, лекарственные травы и чаи, зубные пасты и некоторые косметические изделия.

Отмечается, что лекарства сейчас везут из оккупированного Крыма и РФ и продают из багажников авто на местных рынках, они не сертифицированы и могут быть подделкой.

По словам Савченко, есть большая проблема с препаратами для сердца и давления.

Также отдельная проблема у беременных женщин с приобретением лекарств и аптечных товаров в роддом. Сейчас часто невозможно найти нужные препараты и другие предметы, которые обычно были в свободном доступе и необходимы для родов и сразу после них.

Также есть информация о существенных проблемах с детскими лекарствами, самая острая ситуация с жаропонижающим.

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