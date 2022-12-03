Эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории.

С 3 декабря по 5 декабря включительно будет проходить эвакуация в Херсон украинцев, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию.

Как говорится в сообщении Херсонской ОВА, в связи с этим снимается запрет на пересечение реки Днепр на участке Речной вокзал в светлое время суток.

"Эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории. Речные переходы будут разрешены на участке Речной вокзал. На других участках реки разрешения на переправу в названные даты не будет", - говорится в сообщении.

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"В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале, как единственном разрешенном месте", - пояснили в ОВА.

Там отметили, что во время эвакуации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.

"Мы ждем всех, кто имеет возможность и стремится вернуться на подконтрольную Украине территорию!", - подытожили в ОВА.

Освобождение Херсонщины

По состоянию на 10 ноября ВСУ уволили территорию Херсонской области площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

11 ноября украинские военные зашли до Херсона, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина вернула Херсон.

12 ноября в офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

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