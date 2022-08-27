В оккупированном Херсоне появляется все больше украинских цветов и антироссийских листовок.

Херсонские патриоты снова показали местным коллаборантам и российским оккупантам, что это укранский город, украсив его улицы цветами национального флага и листовками с обращением к землякам.

Соответствующие фото опубликовал местный Телеграм-канал.

"Ночной рейд херсонских активистов, как бы рашисты не боролись с нашей символикой, победить украинский дух им не удастся", - говорится в сообщении.

Відео дня:

На обращениях к землякам херсонцы призывают их не брать российские паспорта, а также всеми силами срывать проведение оккупантами псевдореферендума.

Отметим, аналогичную работу провели партизаны Мелитополя, напомнив оккупантам, что это украинский город дерзким троллингом.

Напомним, накануне российские СМИ узнали, что в Кремле пока решили ограничиться "референдумом" на оккупированном Донбассе и провести его не 11, а 14 сентября. В отношении других оккупированных районов юга и востока Украины (в том числе и Херсонской области) единого решения пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: