Патриоты из Херсона напоминают, что это украинский город / фото из соцсетей

Херсонские патриоты снова показали местным коллаборантам и российским оккупантам, что это укранский город, украсив его улицы цветами национального флага и листовками с обращением к землякам.

Соответствующие фото опубликовал местный Телеграм-канал.

"Ночной рейд херсонских активистов, как бы рашисты не боролись с нашей символикой, победить украинский дух им не удастся", - говорится в сообщении.

Відео дня:

На обращениях к землякам херсонцы призывают их не брать российские паспорта, а также всеми силами срывать проведение оккупантами псевдореферендума.

Фото херсон 27 августа 2022
Фото херсон 27 августа 2022
Фото херсон 27 августа 2022
Фото херсон 27 августа 2022
Фото херсон 27 августа 2022
Фото херсон 27 августа 2022
Фото херсон 27 августа 2022
Фото херсон 27 августа 2022

Отметим, аналогичную работу провели партизаны Мелитополя, напомнив оккупантам, что это украинский город дерзким троллингом.

Напомним, накануне российские СМИ узнали, что в Кремле пока решили ограничиться "референдумом" на оккупированном Донбассе и провести его не 11, а 14 сентября. В отношении других оккупированных районов юга и востока Украины (в том числе и Херсонской области) единого решения пока нет.

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