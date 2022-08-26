РФ якобы определилась с датой псевдореферендума на Донбассе - он может пройти не 11 сентября, как планировалось ранее.

Россия планирует провести псевдореферендумы в захваченных районах Донецкой и Луганской областей в среду, 14 сентября, а не 11, как сообщалось ранее.

Об этом пишет российское издание "Вёрстка" со ссылкой на источники во власти РФ. Они также рассказали, что Кремль якобы хотел бы "провернуть это дело поскорее" из-за отсутствия успехов на фронтах. При этом отмечается, что эта дата не окончательная и еще может быть изменена. На это, среди прочего, может повлиять ситуация с боевыми действиями.

14 сентября называют "нейтральной датой" - за три дня до нее в РФ закончится "Единый день голосования".

"Результатами голосования" планируют "нарисовать" цифры в 80% за присоединение оккупированных территорий РФ. Аналогичной намерены обозначить и "явку".

Примечательно, что фейковые "референдумы", вероятно, пройдут только на оккупированном Донбассе - в захваченных районах Херсонской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областях их пока проводить не будут. Источники также подтверждают, что оккупантам до сих пор не удалось захватить всю территорию Донецкой области.

Переносить "референдумы" на неопределённый срок РФ якобы не намерена и хочет провести их в обозримом будущем, связывая с предстоящей президентской кампанией диктатора Путина. Как известно, выборы в РФ пройдут в начале 2024 года.

Отметим, недавно в Белом доме предупредили, что РФ может провести псевдореферендумы в оккупации в ближайшее время.