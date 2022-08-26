По мосту продолжает двигаться вражеская техника, переправляясь с левого берега Днепра на правый.

Антоновский мост через Днепр, несмотря на удары ВСУ, сохраняется достаточо "крепким" - как стратегическую артерию его строили с большим запасом прочности. Аналогично прочными являются дамба через Каховскую ГЭС и еще один Антоновский мост - железнодорожный.

Об этом рассказал журналист из Херсона Константин Рыженко в эфире Радио НВ.

"Так просто их невозможно разрушить. Даже несмотря на то количество обстрелов, которое было, сегодня утром (в четверг, 25 августа - УНИАН) было зафиксировано движение военной техники через непосредственно Антоновский мост", - сообщил журналист.

По его словам, с объективной точки зрения переправа через Антоновский мост работала практически постоянно, кроме периода сильных обстрелов - тогда мост временно перекрывали. Россияне в это время "тестировали" переправу, пуская по нему колонны легковых и грузовых автомобилей, а также тяжелую технику. Параллельно мост пытались ремонтировать.

"Здесь либо полностью нужно разрушить мост, таким образом, чтобы не было несколько пролетов, что действительно очень долго затормозит их переброску техники и боекомплекта. Либо нужно четко понимать, что любой обстрел замедляет серьезные продвижения всего на пару дней и мы играем в игру "подстрелили-подлатали", - констатировал он.

Журналист добавил, что жителям оккупированного Херсона важно доносить реальную ситуацию на фронте, в том числе и в отношении Антоновского моста.

Накануне в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что Вооруженные силы Украины вновь повредили Антоновский мост на Херсонщине.

До этого мост неоднократно подвергался точечным ударам со стороны украинской армии.