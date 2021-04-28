Площадь квартиры составляет почти 25,5 квадратных метров.

В Харькове судья окружного административного суда Елена Шляховая задекларировала квартиру площадью почти 25,5 квадратных метров всего за 20,5 тысяч гривень (около 750 долларов).

Об этом свидетельствует ее сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно сообщению, право собственности на квартиру в Харькове судья получила 26 апреля.

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Автор: Катерина Шварц