В Харькове сотрудники СБУ наведались в городской совет с проверкой. Оперативники проверяют информацию, связанную с обеспечением государственной тайны.
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Об этом сообщает "Depo.Харьков", ссылаясь на источник в правоохранительных органах области.
По сведениям собеседника журналистов, сегодня, 28 декабря, с 8:00 в главном здании Харьковского городского совета на площади Конституции, 7 работники Управления СБУ в Харьковской области "проводят мероприятия".
Как подчеркнул собеседник, правоохранители не проводят обыск. Зато проверяется учет, хранение и использование документов, флешек и компьютеров, где содержится информация с ограниченным доступом.
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