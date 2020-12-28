Об обыске в данном случае речь не идет, утверждает собеседник журналистов.

В Харькове сотрудники СБУ наведались в городской совет с проверкой. Оперативники проверяют информацию, связанную с обеспечением государственной тайны.

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Об этом сообщает "Depo.Харьков", ссылаясь на источник в правоохранительных органах области.

По сведениям собеседника журналистов, сегодня, 28 декабря, с 8:00 в главном здании Харьковского городского совета на площади Конституции, 7 работники Управления СБУ в Харьковской области "проводят мероприятия".

Как подчеркнул собеседник, правоохранители не проводят обыск. Зато проверяется учет, хранение и использование документов, флешек и компьютеров, где содержится информация с ограниченным доступом.

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Автор: Дмитрий Захаров