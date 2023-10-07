Председатель окружного совета Райнхард Загер заявил, что беженцы из Украины, впервые приехавшие в Германию, больше не должны получать немедленные льготы по гражданству.

Представители округов Германии призывают к сокращению пособий для будущих украинских беженцев.

Такое заявление сделал председатель окружного совета Райнхард Загер, отметив, что Высший комитет 294 немецких округов уже согласовал данную позицию, сообщает Welt.de.

"Беженцы из Украины, впервые приехавшие в Германию, больше не должны получать немедленные льготы по гражданству, а вместо этого должны получать льготы в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища", — заявил Загер.

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Он напомнил, что Окружной совет уже несколько месяцев предупреждает о перегрузке из-за растущего числа беженцев, а также выступает за переход от денежных пособий к льготам в натуральной форме для просителей убежища и введении требования работать для беженцев.

Представитель Pro Asyl по политике в отношении беженцев Тарек Алаовс считает это требование нереалистичным: "Это приведет к созданию двухклассового общества для украинских беженцев и противоречит любому юридическому равенству. Все беженцы из Украины получили одинаковый статус защиты, поскольку они бежали по одним и тем же причинам. Не может быть никакого крайнего срока, который это изменит", - сказал он, отметив, что это требование является не чем иным, как политическим шагом за счет беженцев.

Эксперт по миграции Герберт Брюкер считает, что уровень льгот для просителей убежища не может быть изменен произвольно. "Конституционный суд предусматривает, что прожиточный минимум должен быть гарантирован", - отметил он.

Украинские беженцы в Германии

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано примерно 1,1 миллиона граждан Украины.

В сентябре 2023 года сообщалось, что Германия вдвое сократит помощь беженцам.

В сентябре 2023 года сообщалось о том, сколько украинских беженцев вернутся из Германии домой.

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