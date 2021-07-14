В Днепре спасатели освободили женщину, просидевшую в ванной комнате несколько дней.
Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области.
В 13:21 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в квартире женщина застряла рукой между трубами и не может высвободиться. Об этом сообщила ее родственница.
По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что пожилая женщина, поскользнувшись упала на пол в ванной комнате и застряла рукой между металлическими водопроводными трубами. По ее словам, в таком состоянии она находилась в течение нескольких суток.
Читайте такжеВ Одесской области пьяный турист "заминировал" базу отдыхаСпециалисты ГСЧС с помощью грузовой стропы приподняли женщину с пола. Гидравлическим разжимом они разжали металлические трубы и высвободили руку пострадавшей.
Женщину, 1946 года рождения, с предварительным диагнозом "синдром длительного сжатия и истощения" госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.
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