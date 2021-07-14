Женщину госпитализировали в больницу.

В Днепре спасатели освободили женщину, просидевшую в ванной комнате несколько дней.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области.

В 13:21 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в квартире женщина застряла рукой между трубами и не может высвободиться. Об этом сообщила ее родственница.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что пожилая женщина, поскользнувшись упала на пол в ванной комнате и застряла рукой между металлическими водопроводными трубами. По ее словам, в таком состоянии она находилась в течение нескольких суток.

Читайте такжеВ Одесской области пьяный турист "заминировал" базу отдыхаСпециалисты ГСЧС с помощью грузовой стропы приподняли женщину с пола. Гидравлическим разжимом они разжали металлические трубы и высвободили руку пострадавшей.

Женщину, 1946 года рождения, с предварительным диагнозом "синдром длительного сжатия и истощения" госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская