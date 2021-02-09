На Львовщине спасатели помогли стае лебедей, которые примерзли ко льду.
Читайте такжеВ Австралии огромный крокодил вылез на пляж и на глазах у девушки съел двух акул (видео)Об этом сообщают в Сокольском отделении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
8 февраля на пункт связи 22 Государственной пожарно-спасательной части дважды поступало сообщение о том, что на реке Западный Буг примерзли лебеди. Спасатели выяснили, что на воде примерзло около 15 лебедей.
Чтобы добраться до птиц, бойцы ГСЧС с помощью лодки, багра и веревки спустились на лед и начали пробивать к птицам дорогу.
Они освободили лебедей от ловушки и выпустили на воду. Двоих из них, которые очень долго пробыли на льду, передали зоозащитникам.
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