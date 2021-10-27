По словам источника, смерть Александра Кубасова не носит криминальный характер.

В одном из отелей в Подмосковье нашли мертвым бывшего начальника ярославского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Кубасова.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам источника, смерть Кубасова не носит криминальный характер.

Сообщается, что тело Кубасова нашли в отеле в деревне Вырубово Одинцовского района.

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По информации Telegram-канала "112", скорее всего, причиной смерти стала вирусная пневмония.

Напомним, недавно в Польше загадочно умерла украинка, обстоятельства ее смерти пока что остаются неустановленными. Тело женщины нашли в хостеле.

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Автор: Катерина Шварц