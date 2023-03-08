Прокуратура считает приговор слишком мягким и будет его обжаловать.

В Днепре к 8 годам лишения свободы приговорена женщина, которая сделала смертельную инъекцию медпрепарата своему полуторагодовалому сыну.

Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора. Суд признал виновной местную жительницу по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Она приговорена к 8 годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2021 года 39-летняя женщина, будучи фармацевтом с медицинским образованием, сделала инъекцию своему полуторагодовалому сыну с сильнодействующим кардиостимулирующим лекарственным средством, запрещенным к свободной продаже.

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В состоянии клинической смерти мальчик был госпитализирован в областную детскую больницу, но ребенок умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом.

В офисе генпрокурора отметили, что местная прокуратура будет обжаловать приговор суда. "Сейчас готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ей более сурового наказания", - говорится в сообщении.

Инцидент со смертельным уколом ребенку в Днепре

Осенью 2021 года в Днепре произошла трагедия: женщина решила совершить самоубийство и убить своего маленького сына. 39-летняя мать сделала себе и ребенку смертельный укол. В результате мальчик умер, а она выжила. "Бабушка первой пришла в квартиру и увидела дочь с внуком без сознания. Также пожилая женщина обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Она сразу вызвала скорую и пыталась реанимировать ребенка", - сообщили тогда в полиции.

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