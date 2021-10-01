До совершения убийства мужчина уже отсидел за разбойное нападение.

Гражданин Молдовы, который в 2019 году жестоко убил 14-летнюю девочку в Донецкой области, приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что 14 сентября 2019 года, в 00:30, 39-летний гражданин Молдовы, который летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение, познакомился на остановке общественного транспорта в городе Константиновка с 14-летней девочкой, которая убежала из дома и находилась в розыске.

"После непродолжительного разговора мужчина повел несовершеннолетнюю в безлюдное место, где вступил с ней в половые отношения. В дальнейшем, испугавшись, что потерпевшая сообщит о его противоправных действиях полиции, осужденный начал душить девочку руками, а когда она потеряла сознание, дважды ударил ее в шею и один раз в лицо раскладным ножом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что от полученных ранений девочка скончалась на месте, а злоумышленник с целью сокрытия следов убийства затащил тело жертвы в камыши возле пруда и с места преступления скрылся.

Суд согласился с бесспорными доводами прокуратуры и приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября жительницу Львовщины приговорили к пожизненному заключению за убийства. В декабре 2015 года жительница Сокальского района пила алкоголь вместе со своей 28-летней знакомой у той дома. Когда хозяйка вышла на улицу, в доме осталась ее восьмилетняя дочь. Девочка сделала замечание гостье по поводу употребления алкоголя, однако та разгневалась и убила ребенка железным масляным обогревателем.

Хозяйка вернулась в дом и увидела мертвым своего ребенка. Тогда гостья решила убить и ее. Тем же обогревателем женщина ударила подругу по голове, а затем убила ее железными вилами.

Автор: Светлана Макринская