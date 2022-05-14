Для участия в опросе нужно зайти в раздел Услуги, выбрать "Опрос" и отдать свой голос.

В приложении "Дия" сегодня, 14 мая, вышел новый опрос, где украинцы могут выбрать дизайн следующей марки "Укрпочты".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Первая почтовая марка с "Русским военным кораблем" стала известной на весь мир. Итак, каким будет следующий дизайн военной марки, - можно выбрать в "Дии", - отметил Федоров.

Для этого нужно зайти в раздел Услуги в приложении "Дия", выбрать "Опрос" и отдать свой голос.

Участие в опросе можно принять до 21 мая. Результаты будут объявлены 22 мая.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "русский военный корабль, иди...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

20 апреля генеральный директор компании Смелянский заявил, что "Укрпочта" прекратила продажу марки. По его данным, было продано около 700 тысяч марок, еще 100 тыс. будут выделены на интернет-магазин компании. Остальные тиражи будут выделены на подарки официальным делегациям, в музеи и тому подобное.

Впоследствии "Укрпочта" объявила о выпуске в мае новой почтовой марки, посвященной войне с Россией: "русский военный корабль ... все!".

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди ...!"- фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

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