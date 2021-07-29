Мужчине стало плохо. Откачать его не смогли.

В городе Черноморск Одесской области на пляже умер турист.

Об этом сообщили на странице коммунального учреждения "Муниципальная варта" Черноморского городского совета в Facebook.

Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие случилось на городском пляже, возле ночного клуба "To go".

"Гости нашего города отдыхали на пляже, когда одному из них стало плохо. Обратившись к спасателям, те в течение часа оказывали неотложную помощь. Однако мужчину спасти не удалось", - сообщили в учреждении.

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Автор: Лариса Козовая