По словам экспертов, ежегодно тенденция на естественные специальности уменьшается. А студент говорит, что за зарплату 6 тысяч "учителю нет вообще на что жить".

В Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Тараса Шевченко на учителя физики в этом году учится только один студент.

Как рассказал в сюжете Суспільного заведующий кафедрой физики и астрономии Юрий Дятлов, тенденция к уменьшению абитуриентов на естественные науки началась в начале 2000-х.

В 2006-2007 годах из кафедры физики этого вуза выпустились последние большие группы, в общей сложности примерно 40 человек, говорит он.

"Они понимают, что учится сложно, а перспективы не радужные. Учительские специальности понемногу-понемногу отходят. Они не в приоритете", – сказал он.

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Единственного первокурсника зовут Ростислав Корниенко, он рассказывает о своем вступлении: "Страшные у меня результаты, 103 баллы по ВНО. Честно говоря, это было почти спонтанно. Вообще, в школе класса до 11-го я физику не любил. Но под конец школы я решил, что, все же, хочу пойти на физику".

Будет ли Ростислав работать учителем, пока не знает: "Ну, то уж, как жизнь покажет. Я считаю, если зарплата 6 тысяч, то учителю нет вообще, на что жить тогда. Поэтому так мало их сейчас".

Как отмечают журналисты, в "Черниговский коллегиум" на учителей химии в этом году поступили – 3 студента, информатики – 6, математики – 10.

Из-за малого количества желающих учиться на учителей естественных наук, на Черниговщине нехватка педагогов, говорит начальник Управления образования и науки облгосадминистрации Николай Конопацкий. Наибольший недобор – в сельских школах, где зарплата учителя без стажа и доплат "на руки" составляет около 7 тысяч гривень.

"Больше всего проблем с учителями естественно-математического цикла, естественных наук. Математики, физики, химии и биологии. У нас до 5% учителей смежных специальностей. И 21% учителей пенсионного возраста, которые уже сегодня работают в сельской местности в большинстве. А поступление в вузы практически нулевое", - говорит Конопацкий.

По его словам, в области не хватает примерно 20 учителей естественных наук.

"Мы имели на конец года 168 заявленных вакансий, сегодня их 42. Около половины – это естественно-математическая отрасль", – говорит он.

Отметим, еще в прошлом году Львовский университет Франко прекратил готовить учителей физики. Известно, что вуз закрыл образовательную программу из-за непопулярности профессии учителя физики среди абитуриентов.

Как писал УНИАН, ранее Верховный суд поставил под сомнение все дипломы о высшем образовании за последние два года.

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Автор: Виктория Гордиенко