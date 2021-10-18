Суд отменил весь нынешний состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Пластиковые дипломы о высшем образовании образца 20-го и 21-го годов могут стать недействительными.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что связано это с тем, что Верховный суд на днях отменил весь нынешний состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

"Суд не просто остановил аккредитацию университетов, поставил под сомнение дипломы десятков тысяч людей, но и грозит выпускникам 2022 года", – говорится в сюжете.

Читайте такжеУкраина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степеняхРуководитель Нацагентства Сергей Квит назвал решение суда абсурдным. Он считает, что беспокоиться не о чем, ведь суд фактически атаковал государственную систему образования, так как агентство по сути – главный орган высшего образования в Украине.

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования – независимый постоянно действующий коллегиальный орган, члены которого избираются высшими учебными заведениями, академиями наук, работодателями и органами студенческого самоуправления сроком на три года.

Всего структурно Нацагентство насчитывает семь комитетов. Среди них – комитет по вопросам этики, апелляционный, комитет по аккредитации образовательных программ, по вопросам оценки качества высшего образования, по вопросам международного сотрудничества и другие.

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Автор: Катерина Шварц