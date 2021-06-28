Проект "Черниговщины дерево жизни - могучий Украины оберег" занесен в Книгу рекордов Украины.

В Чернигове по случаю Дня Конституции Украины развернули более чем 200-метровый Рушник единства, изготовленный в старинной технике забойки и на котором изображено дерево жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, развертывание рушника (длиной более 200 метров и шириной 2,2 метра) состоялось в рамках торжественных мероприятий у подножия Екатерининской церкви в Киевском направлении.

Председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко приняла участие в выбойке рушника и призналась, что делать это нелегко.

"Это прекрасный миг единения, когда ты понимаешь, что представители общин, национально-культурных обществ, общественных организаций делали то же, чувствовали то же, чтобы мы получили такую красоту. Мы круто празднуем День Конституции - в единстве и взаимодействии», - подчеркнула она.

Представительница Книги рекордов Украины зафиксировала рекорд и вручила дипломы, подтверждающие это. Она отметила, что «рекорд - это не только создать, провести экспертизу, но и объединить людей и показать, что мы вместе».

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Как сообщили в Черниговской ОГА, изготавливать рушник начали еще в апреле в областном центре народного творчества - был создан эскиз, сшита основа и выделялись «штампы», ежедневно наносили до 10 метров узоров.

Над созданием рушника работали представители всех 57 территориальных общин Черниговщины, члены национально-культурных обществ, общественных организаций, творческих коллективов, разновозрастных и социальных групп, в целом более 200 человек. Присоединились к созданию орнаментов рушника и руководительницы области-председатель ОГА Анна Коваленко и председатель облсовета Елена Дмитренко.

Техника забойки выбрана неслучайно. По историческим данным, такая техника декорирования полотна была популярна на территории Черниговщины во времена Киевской Руси. Для нанесения краски использовали деревянную доску, на гладкой поверхности которой и вырезали декор. Доску прикладывали к ткани и выбивали специальным молотком, чтобы узор остался на полотне.

Рушник - рекордсмен пока будет храниться в областном центре народного творчества.

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Автор: Ирина Синельник