Участниками веломероприятия стали несколько сотен черниговцев разного возраста.

В Чернигове по случаю Дня Независимости Украины впервые состоялся велопробег в вышиванках, участниками которого стали более 300 черниговцев.

Как передает корреспондент УНИАН, патриотический велопробег стартовал на центральной Красной площади Чернигова, его маршрут пролег по улицам областного центра и завершился на площади.

По словам представителя оргкомитета мероприятия и общественной организации "ВелоЧе" Людмилы Ниценко, большинство участников велопробега были в вышиванках и имели национальную символику. Лучшие велоекипажи получили подарки. По данным Ниценко, к велопробегу присоединились почти 300 черниговцев. В то же время черниговские журналисты насчитали до 600 участников.

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Празднование 30-й годовщины Независимости Украины в Чернигове началось с официальных мероприятий в центре города с участием представителей власти и общественности.

Они возложили цветы к мемориальным стелам "Герои не умирают" и Героям Небесной Сотни в сквере им. М. Попудренко, минутой молчания почтили память земляков, погибших во время Революции Достоинства, проведения АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях. Под звуки Гимна Украины в исполнении духового оркестра прозвучал военный салют.

Затем парадные расчеты 8-го Черниговского учебного центра Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины и Академии Государственной пенитенциарной службы маршем прошли по Красной площади.

На Аллее героев и Гарматной аллее на Валу, которую открыли для посетителей после реконструкции, работала выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и детская локация. Выставка военной техники и вооружения проходила на проспекте Мира.

Праздничные мероприятия в Чернигове продолжаются. Завершится празднование Дня независимости концертной программой с участием певицы Камалии.

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Автор: Светлана Закелова