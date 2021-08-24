В сети показали, как это произошло.

В центре Киева молодой военный сделал предложение любимой во время одной из репетиций военного парада ко Дню Независимости Украины, который состоялся сегодня.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook Богдан Бондарь.

"Хорошо вчера парень сделал предложение", - написал он 23 августа.

На записи можно увидеть, как боец подходит к девушке, которая является его коллегой, с букетом цветов, признается ей в любви, становится на колени и делает предложение руки и сердца. Это происходит под овации очевидцев. На предложение девушка отвечает утвердительно, чем вызывает еще больше эмоций у окружающих. "Вітаємо!", - раздается из толпы.

День Независимости-2021

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. В связи годовщиной Независимости по всей стране проходят торжественные мероприятия.

В Киеве состоялся парад войск, во время которого провели артиллерийский салют с Труханового острова. В это время в Одессе состоялось торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Праздничные мероприятия в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Автор: Юрий Годован