"Марш непокоренных" завершился на Мемориале Героев Небесной Сотни. Здесь Артур Киреев поднял украинский флаг. Волонтеров наградили знаками отличия по случаю 30 годовщины Независимости Украины.

Во Львове по случаю Дня Независимости Украины сегодня состоялся "Марш непокоренных".

Как сообщает Радио Свобода, десятки участников боевых действий на Донбассе, волонтеров, майдановцев, семьи военнослужащих и Героев Небесной Сотни начали шествие с Лычаковского кладбища, где почтили память Героев Небесной Сотни и участников Антитеррористической операции, сейчас - Операции объединенных сил.

Затем марш отправился по улицам Львова. Его участники посетили военный госпиталь, в котором лечатся раненые украинские военнослужащие.

"Для ребят важно, что мы не забываем о них, что мы пришли. Это главное. Вчера раненым привезли подарки, а сегодня пришли поблагодарить лично. Эта мотивация очень нужна. Я хочу жить в Украине независимой, хочу, чтобы в независимой Украине жили мои дети. Мы заплатили высокую цену за независимость и не можем опускать руки", – сказал инициатор "Марша непокоренных" в Львове Артур Киреев, старший лейтенант Вооруженных сил Украины, который в ноябре 2015 года был ранен в результате минометного обстрела, передвигается на коляске.

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"Марш непокоренных" завершился на Мемориале Героев Небесной Сотни. Здесь Артур Киреев поднял украинский флаг. Волонтеров наградили знаками отличия по случаю 30 годовщины Независимости Украины.

Участники львовского шествия отметили, что поддерживают Марш защитников в Киеве. Многие львовяне поехали в столицу на это мероприятие.

Также сегодня во Львове около 400 человек приняли участие в легкоатлетическом пробеге "Забег в вышиванках", который стартовал и финишировал возле Оперного театра. Бегуны преодолели дистанции в 1,3 и 5 км.

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Автор: Леся Лещенко