Некоторые авиарейсы перенаправляют на другие аэродромы.

Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого из-за густого тумана предупреждает о задержке или отмене авиарейсов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Из-за сложных погодных условий в аэропорту "Львов" (низкая видимость) предупреждаем о задержке рейсов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Великобритании создали пассажирский самолет на водородеВ частности, рейс авиакомпании Ryanair по маршруту Рига – Львов", который должен был прибыть в 08:20, сел на запасной аэродром в "Борисполе". Пассажиры, прилетевшие в "Борисполь", будут доставлены во Львов автобусом. Зато обратный рейс в Ригу отменили.

Также в "Борисполе" приземлились самолеты из Дюссельдорфа и Марса-Алам, а рейс авиакомпании WizzAir Лондон – Львов" сел в Кошице (Словакия).

Рейсы авиакомпании Pegasus "Стамбул-Львов", "Львов – Стамбул" и LOT "Варшава – Львов" и "Львов – Варшава" – на сегодня отменены.

Кроме того, рейсы авиакомпании "Роза Ветров" по маршруту "Киев – Львов" и "Львов – Киев" 161/162 будут объединены с рейсами 163/164. Для перевозки авиакомпания привлечет больший самолет – Airbus 321. Запланирован вылет во Львов в 16:45, а вылет из Львова до Киева – в 17:35.

В аэропорту отметили, что информация о рейсах постоянно обновляется и меняется в соответствии с погодными условиями.

Напомним, лучшая авиакомпания мира запустила в Украину рейсы со спальными местами. Авиакомпания Qatar Airways, получившая звание Лучшей авиакомпании в 2021 году в рейтингах Skytrax и Airline Ratings уже выполнила первый регулярный рейс в Одессу из Дохи.

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Мирослава Бзикадзе